تفكيك مخيّم عسكري في عاليه؟.. الجماعة الإسلامية توضح

"تناقلت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام خبرًا مفاده أنّ الجيش فكّك مخيّمًا تدريبيًا مسلّحًا في منطقة ، نُسب للجماعة الإسلامية.

يهمّنا أن نؤكد للرأي العام اللبناني أنّ الجماعة الإسلامية لا تملك أي مخيّمات تدريب مسلّحة في أي منطقة من ، ولا تسعى إلى ذلك، وهي ملتزمة بالسلم والاستقرار الأمني، وقد أكدت مرارًا تعاونها وتنسيقها الكامل مع الأجهزة المعنية في لبنان لترسيخ هذه الثوابت.

كما ترفض الجماعة تقديم أي ذريعة للعدو الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على لبنان، وتشدد على دعوتها الدائمة لاعتماد استراتيجية دفاعية تنسجم مع ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية حول الأمن الوطني ومتطلباته.

وتدعو الجماعة إلى التحلّي بالدقّة والمسؤولية في تناول ، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن وحياة المواطنين والمؤسسات."