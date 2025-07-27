بالفيديو: كيفِك عَ فراقي.. وبالعلم اللبناني

شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، قدّم أغنية "كيفك عَ فراقي" في أحد أماكن السهر وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث وضع أحد الحاضرين العلم اللبناني على كتفيه، وظهر بالنظارة التي اشتهر بها مع والده في كليب الأغنية.



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