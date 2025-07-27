نازك الحريري تعزّي السيّدة فيروز: خسر لبنان والعالم عملاقاً من عمالقة الموسيقى والمسرح

وقالت في بيان: "لقد خسر والعالم برحيل الفنان زياد الرحباني مناضلاً بالكلمة وعملاقاً من عمالقة الموسيقى والتأليف والمسرح اللبناني الأصيل، لم يكن زياد بعبقريته الفنية ونقده السياسي والاجتماعي مجرّد فنان بل فكرية وثقافية جامعة ترك إرثاً فنياً وثقافياً عميقاً رفع صوت بلده عالياً بين الأمم والشعوب، وكتب بألحانه التي غنتها الكثير من الفنانات والفنانين نهضة فنية وأمثولة نجاح وتألّق".

وأضافت: "آلمنا كثيراً رحيل زياد أحد كبار الفنانين الذي بنى ثقافة في قلب الحضارة اللبنانية والعالمية، وروى وطننا الحبيب بنتاجه المبدع .إنّ لبنان و أجمع مفجوعون بغياب هذا العملاق الذي أحبَّ بلاده وكتب للأرض وللحرية وللقضايا الكبرى. لقد انطفأت حياةُ زياد الرحباني ولكن أعماله ستبقى حيّة في ذاكرة كل اللبنانين والوطن أجمع وإرثه سيبقى خالداً في وجدان اللبناني".