الكويت تدرج "حزب الله" و"القرض الحسن" على لائحة العقوبات
اتّخذت لجنةُ تنفيذِ قرارات مجلسِ الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً بإدراج "منظمة حزب الله" وجمعية "القرض الحسن" التابعة له، وثلاثة أفرادٍ من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وطلبت اللجنةُ من الشركات والمؤسسات المالية كافةً في الكويت، اتخاذَ ما يَلزمُ لتنفيذ قرارِ الإدراج وذلك حَسَبَ ما نصت عليه المواد 21 و 22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.