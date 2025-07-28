وطلبت اللجنةُ من الشركات والمؤسسات المالية كافةً في الكويت، اتخاذَ ما يَلزمُ لتنفيذ قرارِ الإدراج وذلك حَسَبَ ما نصت عليه المواد 21 و 22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.