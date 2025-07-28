قبل آب.. حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء؟

قلق لبناني من بعض الاشارات والتصريحات الدولية، إذ لا أجوبة كافية أو مطمئنة تلقاها حتى اللحظة، وأمام واقع مأزوم، علمت الجديد أن مسعى يقوده حزبا اللبنانية و التقدمي الاشتراكي لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة قبل الاول من آب من دون احراز اي تقدم في هذه الخطوة بعد، مصادر دبلوماسية قالت للجديد،إن تواصلا حصل بين المبعوث الاميركي توم باراك والأمير بعد انتهاء زيارة باراك إلى لبنان، وجرى التوافق على موقف برفض تدوير الزوايا وضرورة التزام لبنان بتنفيذ المطالب الدولية بحصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات.

