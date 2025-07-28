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محليات

معلومات الجديد: القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي يقودان مسعى لانضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الاول من آب دون إحراز أي تقدم في هذه الخطوة بعد

2025-07-28 | 13:10
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معلومات الجديد: القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي يقودان مسعى لانضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الاول من آب دون إحراز أي تقدم في هذه الخطوة بعد
معلومات الجديد: القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي يقودان مسعى لانضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الاول من آب دون إحراز أي تقدم في هذه الخطوة بعد
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