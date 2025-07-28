موفدة الجديد من الجزائر: على جدول الزيارة أيضاً إعادة فتح الأجواء وعودة الرحلات المباشرة بين لبنان والجزائر

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معلومات الجديد: وزير العدل يعطل التشكيلات مجدداً لإصراره على تعيين القاضي سامي صادر المقرب من حزب الكتائب في منصب مدعي عام جبل لبنان
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2025-07-28 | 16:48
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