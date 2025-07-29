مصادر لـ "رويترز": حزب الله رفض تسليم ترسانته بالكامل لكنه درس سرا تقليصها



لبى السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم، دعوة مفتي عكار، الشيخ زيد محمد بكار زكريا، الى مأدبة فطور، في فنيدق بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات.

ثم توجه السفير بخاري والمفتي بكار زكريا إلى مقر دار الإفتاء في عكار،حيث كان في استقبالهم حشد من الشخصيات والفعاليات السياسية والإجتماعية، وجرى خلال اللقاء عرض لمختلف الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.