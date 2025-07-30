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محليات

بشأن حصر السلاح.. خطاب عالي السقف لرئيس الجمهورية غداً

2025-07-30 | 04:18
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بشأن حصر السلاح.. خطاب عالي السقف لرئيس الجمهورية غداً
بشأن حصر السلاح.. خطاب عالي السقف لرئيس الجمهورية غداً

خاص

أفادت معلومات الجديد ان رئيس الجمهورية جوزاف عون سيلقي غداً خطاباً لمناسبة عيد الجيش وصفته مصادر متابعة بأنه سيكون عالي السقف يحدد فيه موقفه من آخر التطورات ولا سيما المباحثات مع الجانب الاميركي فيما يخص حصرية السلاح.
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محليات

جوزاف عون

حزب الله

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لبى السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم، دعوة مفتي عكار، الشيخ زيد محمد بكار زكريا، الى مأدبة فطور، في فنيدق بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات.
ثم توجه السفير بخاري والمفتي بكار زكريا إلى مقر دار الإفتاء في عكار،حيث كان في استقبالهم حشد من الشخصيات والفعاليات السياسية والإجتماعية، وجرى خلال اللقاء عرض لمختلف الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

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