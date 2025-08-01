إنخفاض في أسعار المحروقات

وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1451.000 (-5000)
البنزين 98 أوكتان: 1491.000 (-5000)
المازوت: 1410.000 (-11000)
الغاز: 1073.000 (00000
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار، البيان التالي:
بيار بو عاصي: لهذا السبب لم أعزِّ بزياد الرحباني.. وهذا رأيه بأحداث السويداء (شاهد بودكاست عَ الجديد)
أعلنت المديرية العامة للتربية أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، ونتائج الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة، ستصدر ابتداء من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي www.mehe.gov.lb وعلى صفحات وزارة التربية على مواقع التواصل الاجتماعي، او عبر رسائل نصية تصل على ارقام هواتف المرشحين.