قائد الجيش: استمرار الاحتلال يُعيق استكمال إنتشار الوحدات العسكرية (صور)

بمناسبة الثمانين للجيش، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، وتطرّق فيه إلى آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها .

خلال الاجتماع، هنّأ العماد هيكل الضباط بعيد الجيش، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم. في هذا السياق، لفت العماد هيكل إلى أن الجيش مستعد دائمًا للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب الإسرائيلي ضد سيادة وأمنه، وما يَنتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار، وقال: "نفتخر بشهدائنا وجرحانا الذين قدموا تضحيات كبرى فداءً للوطن."