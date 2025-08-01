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محليات

مصادر سياسية للجديد: الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام عن الموعد

2025-08-01 | 12:57
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مصادر سياسية للجديد: الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام عن الموعد
مصادر سياسية للجديد: الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام عن الموعد
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مصادر سياسية للجديد: الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام عن الموعد

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