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مصادر سياسية للجديد: الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام عن الموعد
2025-08-01 | 12:57
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مصادر سياسية للجديد: الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام عن الموعد
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مصادر سياسية للجديد: الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام عن الموعد
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