صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري.. وإسرائيل لن تقبل بأوساط الحلول!

تشاور مستمر على خط بعبدا-السرايا وعين التينة، وبحسب المعطيات فإن الصيغة النهائية لموقف قد تخرج مساء الاثنين، إنطلاقا من رؤية العهد والحكومة المرتكز على إبعاد أي تباين، أو مواضيع خلافية بين الاطراف السياسية داخل الجلسة، وفي وقت يقترح فيه حزب صيغة تقضي باسناد المهمة الى ليضع خطة واضحة ضمن جدول زمني محدد، يفضل وضع صيغة ركيزتها ولكن من دون أي جدولة أو تواريخ، لأنه يرى في الجدولة تلبية واضحة للشروط الاميركية والاسرائيلية.

مصادر مقربة من الحزب قالت للجديد إن منفتح على الصيغ التي تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب ، إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض اتفاق اخر، غير اتفاق وقف اطلاق النار، وفيه شروط استسلام اكثر، وتضيف المعلومات ان صيغا يتم تبادلها بين حزب والقصر الجمهوري عبر موفدين، وهدفها الوصول الى صيغة مشتركة تؤكد حق الدولة في حصرية السلاح من جهة، وتمنع الوصول الى انزلاقات داخلية من جهة أخرى على حد تعبير المصدر.



أما دوليا، فتؤكد مصادر دبلوماسية للجديد ان واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأنصاف الحلول، انما المطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وباجماع حكومي، وفيما يتعلق بمغادرة المبعوث الاميركي توم باراك، تشير المعطيات الى انه وخلال زيارته الاخيرة أبلغ من التقاهم بانها الفرصة الاخيرة وبأنه قد لا يعود، وبالتالي هو انهى مهمته وغادر، وهو ما يتقاطع مع ما نقل عن السفيرة الاميركية في خلال عشاء جمعها بلبنانيين، إذ أكدت أن باراك لن يعود الى ، وقبل يومين صدر قرار عودة لتسلم الملف اللبناني، فأورتاغوس الى جانب عملها في الامم المتحدة ممثلة لبلادها، وبحكم وجودها بهذا المنصب ستتابع ملف لبنان ليس فقط بالشق المرتبط بحزب الله وانما بكل ما يتصل بالامم المتحدة وضمنا التجديد لليونيفيل.

