تغريدة ناريّة لوزير العدل عن "حزب الله": لن يُسمح له!

اذا إختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!
— Adel Nassar (@adelnasar_) August 3, 2025
اذا إختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!
كتب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عبر منصة "إكس" في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: "خمسة أعوام على الجريمة، ولا يزال لبنان ينتظر العدالة للضحايا ولعائلاتهم، وللمصابين، ولعاصمتنا الجريحة بيروت. لن نفقد الأمل بصدور القرار الاتهامي وإجراء المحاكمة في أقرب وقت، كي يُحاسب كل مذنب على جريمته. كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن".
رحّب الفنان كريم نور بنجل رئيس الجمهورية اللبنانية، خليل عون، خلال حفله في بيروت، وسط أجواء احتفالية لافتة، على وقع عبارة "Habibi come to Lebanon"شاهد الفيديو: