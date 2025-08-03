تغريدة ناريّة لوزير العدل عن "حزب الله": لن يُسمح له!

كتب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عبر منصة "إكس" في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: "خمسة أعوام على الجريمة، ولا يزال لبنان ينتظر العدالة للضحايا ولعائلاتهم، وللمصابين، ولعاصمتنا الجريحة بيروت. لن نفقد الأمل بصدور القرار الاتهامي وإجراء المحاكمة في أقرب وقت، كي يُحاسب كل مذنب على جريمته. كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن".