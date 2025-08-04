صافرات ورافعات.. بالفيديو: لحظة وفاء في مرفأ بيروت!

عند تمام السادسة مساءً.. أطلقت السفن صافراتها وارتفعت الرافعات قي مرفأ بيروت في لحظة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا 4 آب pic.twitter.com/hrUYYB2424
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 4, 2025
عند تمام السادسة مساءً.. أطلقت السفن صافراتها وارتفعت الرافعات قي مرفأ بيروت في لحظة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا 4 آب pic.twitter.com/hrUYYB2424
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
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