صافرات ورافعات.. بالفيديو: لحظة وفاء في مرفأ بيروت!

عند السادسة مساءً، دوّت صافرات السفن وارتفعت الرافعات في مرفأ ، في لحظة صمت مؤثرة، إجلالاً لأرواح ضحايا انفجار 4 آب، في الذكرى السنوية الخامسة للفاجعة.



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