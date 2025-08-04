بصوت نصرالله وعن "السلاح".. الاعلام الحربي ينشر!
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يجمع بين صوتَي الأمين العام السابق الشهيد السيّد حسن نصرالله، والأمين العام الحالي للحزب الشيخ نعيم قاسم، يتحدثان فيه عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية الوطنية. pic.twitter.com/1ifLth85n6
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 4, 2025
بصوت نصرالله وعن "السلاح".. الاعلام الحربي ينشر!
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يجمع بين صوتَي الأمين العام السابق الشهيد السيّد حسن نصرالله، والأمين العام الحالي للحزب الشيخ نعيم قاسم، يتحدثان فيه عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية الوطنية. pic.twitter.com/1ifLth85n6
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