بصوت نصرالله وعن "السلاح".. الاعلام الحربي ينشر!

نشر في "حزب الله" مقطع فيديو يجمع بين صوتَي الأمين العام السابق الشهيد السيّد حسن نصرالله، والأمين العام الحالي للحزب الشيخ ، يتحدثان فيه عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية الوطنية.



شاهد الفيديو: