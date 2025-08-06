من هو "ابو سلة" المستهدف في مداهمات الشراونة؟

هو منذر زعيتر، أحد أخطر المطلوبين في لبنان
، ويُعد من كبار تجّار المخدرات. ذاع صيته في الأوساط الأمنية بعد ترؤسه المجموعة التي خطفت المواطن السعودي مشاري المطيري في بيروت
عام 2023، في عملية أثارت ضجّة واسعة
داخليًا وخارجيًا بحسب شبكة سكاي نيوز نال لقب "أبو سلة" بسبب طريقته الغريبة في ترويج المخدرات إذ كان يبيعها لزبائنه عبر سلّة يُنزلها من شرفة منزله في منطقة الفنار، حيث كان يُدير نشاطه في السابق. لاحقًا، انتقل إلى حي آل زعيتر في الشراونة – بعلبك
، حيث واصل نشاطه، محاطًا بعناصر مسلحة وشبكة ترويج وتهريب نشطة