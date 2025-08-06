الأخبار
من هو "ابو سلة" المستهدف في مداهمات الشراونة؟

من هو &quot;ابو سلة&quot; المستهدف في مداهمات الشراونة؟
من هو "ابو سلة" المستهدف في مداهمات الشراونة؟

نفّذ الجيش اللبناني سلسلة من المداهمات الأمنية النوعية في حي الشراونة بمدينة بعلبك بمشاركة مسيرات تابعة للجيش استهدفت عددًا من المطلوبين الخطرين حيث قتل 3 أشخاص ورجحت مصادر الجديد مقتل منذر زعيتر الملقب بـ"أبو سلة" خلال المداهمات فمن هو أبو سلة :

هو منذر زعيتر، أحد أخطر المطلوبين في لبنان، ويُعد من كبار تجّار المخدرات. ذاع صيته في الأوساط الأمنية بعد ترؤسه المجموعة التي خطفت المواطن السعودي مشاري المطيري في بيروت عام 2023، في عملية أثارت ضجّة واسعة داخليًا وخارجيًا بحسب شبكة سكاي نيوز نال لقب "أبو سلة" بسبب طريقته الغريبة في ترويج المخدرات إذ كان يبيعها لزبائنه عبر سلّة يُنزلها من شرفة منزله في منطقة الفنار، حيث كان يُدير نشاطه في السابق. لاحقًا، انتقل إلى حي آل زعيتر في الشراونة – بعلبك، حيث واصل نشاطه، محاطًا بعناصر مسلحة وشبكة ترويج وتهريب نشطة
مصير "أبو سلة" بعد المداهمات العسكرية.. التفاصيل من مراسلة الجديد
مراسلة "الجديد": ترجيحات أن يكون علي منذر زعيتر "ابو سلة" من بين القتلى في مداهمات الشراونة

