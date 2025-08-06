من هو "ابو سلة" المستهدف في مداهمات الشراونة؟

نفّذ سلسلة من المداهمات الأمنية النوعية في حي الشراونة بمدينة بمشاركة مسيرات تابعة للجيش استهدفت عددًا من المطلوبين الخطرين حيث قتل 3 أشخاص ورجحت مصادر الجديد مقتل منذر زعيتر الملقب بـ"أبو سلة" خلال المداهمات فمن هو أبو سلة :

هو منذر زعيتر، أحد أخطر المطلوبين في ، ويُعد من كبار تجّار المخدرات. ذاع صيته في الأوساط الأمنية بعد ترؤسه المجموعة التي خطفت المواطن السعودي مشاري المطيري في عام 2023، في عملية أثارت ضجّة داخليًا وخارجيًا بحسب شبكة سكاي نيوز نال لقب "أبو سلة" بسبب طريقته الغريبة في ترويج المخدرات إذ كان يبيعها لزبائنه عبر سلّة يُنزلها من شرفة منزله في منطقة الفنار، حيث كان يُدير نشاطه في السابق. لاحقًا، انتقل إلى حي آل زعيتر في الشراونة – ، حيث واصل نشاطه، محاطًا بعناصر مسلحة وشبكة ترويج وتهريب نشطة