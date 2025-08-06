الأخبار
محليات

غازي زعيتر: اسرائيل هي من فجرت المرفأ والقاضي بيطار قدم ضمانات للتحقيق معي لكني رفضت

2025-08-06 | 10:49
غازي زعيتر: اسرائيل هي من فجرت المرفأ والقاضي بيطار قدم ضمانات للتحقيق معي لكني رفضت
قال النائب غازي زعيتر ان كل الاتهامات التي طالته في قضية انفجار المرفأ هي سياسية واعلامية وليست قضائية.

 وكشف زعيتر ضمن برنامج "كلام ايناس" عبر يوتيوب ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اعطى ضمانات لكل من عباس ابراهيم ونهاد المشنوق وحسان دياب للمثول امامه مقابل عدم توقيفهم، وارسل اليه عرضا مماثلا عبر احد المحامين بالحصول على ضمانات، مقابل المثول امامه وعلى ان يقدم كل ما قدمه من اثباتات ووثائق وادلة التي عرضها في مؤتمره الصحافي من دون توقيفه. 
وأضاف زعيتر انه رفض عرض بيطار لانه يخالف الاصول القانونية، لكونه سبق وقدم طلب كف اليد بحق بيطار كما ان محاكمته من صلاحية المجلس النيابي.
 وروى زعيتر ان بعد ادعاء القاضي صوان زار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال له: "لو كنت اعلم انك والنائب علي حسن خليل مسؤولين، لكنت انا اول من احاسبكم وانا احمي الدستور ولا احميكم." 
وعن رفع الحصانة، قال زعيتر ان الرئيس بري دعا الى جلسة نيابية لرفعها، بعد عريضة نيابية حملت توقيع 26 نائبا،  الا ان النصاب لم يتأمن بسبب غياب معظم الكتل النيابية.
 وقال زعيتر ان اسرائيل هي التي فجرت المرفأ، معللا ذلك بان بعض الناس رأوا الطيران الاسرائيلي، كما ان صور الدمار جراء الحرب الاسرائيلية الاخيرة يشبه اضرار انفجار المرفأ
. وسأل زعيتر البيطار قائلاً: "ما هي الفرضيات التي اعتمدها حول تفجير المرفأ من اصل الفرضيات السبعة عشرة التي رفعها القاضي عويدات"؟.
