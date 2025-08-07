مداولات جلسة الثلاثاء.. سلام: "سمّوني قاضي حزب الله لما حكمت نتنياهو"! (نداء الوطن)

استحصلت "نداء الوطن" على أبرز ما ورد في مداولات جلسة الثلاثاء، ومنها قول وزير الصحة مخاطبًا الرئيسين عون وسلام: «أنا ما بفهم بالسياسة، ومش شغلتي، عم تحطوني بوجه جماعتي، ما إنتو يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس عم تحكوا مع بري والحزب، كملوا احكوا معهن، وما تحرجوني مع بيئتي».