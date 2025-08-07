"الحرارة ستلامس الـ 40".. إليكم طقس الأيام المقبلة! ​

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة، مصدرها شبه الجزيرة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، مع ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب : بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.-الطقس المتوقع في :الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح احياناً.الجمعة: غائم جزئيًا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 40 درجة بقاعًا، مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات في ساعات الصباح الاولى خصوصًا.السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة القصوى في الداخل وفوق الجبال بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود الـ 5 درجات، و تتخطى الـ 40 درجة بقاعًا و ارتفاع محدود على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر.