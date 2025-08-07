بكمين محكم.. مروّج مخدرات بقبضة قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة



البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، حول نشاط أحد الأشخاص في ترويج المواد المخدّرة في محلّة النهر.



على الفور، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، فباشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:



ح. ب. (مواليد عام 1991، لبناني)

بتاريخ 23-7-2025، نُفّذ كمين محكم في المحلّة المذكورة، أسفر عن توقيفه على متن سيّارة من نوع “ أكورد” لون .



بتفتيشه، ضُبط بحوزته /95/ كيس نايلون شفّاف يحتوي على مادّة السَّلفيا، معدّة للتّرويج.



أودِع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.