4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الجميّل من بعبدا: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة

2025-08-08 | 06:35
الجميّل من بعبدا: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة
الجميّل من بعبدا: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "أكّدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".

وأضاف الجميّل بعد لقاء "كتلة الكتائب" رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا:" الصفحة الجديدة التي يحاول الرئيس عون فتحها هي أن يكون لبنان من دون وصاية للمرة الأولى في تاريخه وأن يُبنى بشراكة بين جميع اللبنانيين".

وتابع:"نمدّ يدنا إلى جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة ونتمنى من الجميع الالتحاق في قطار سيادة القانون كي يعيش لبنان حال استقرار وازدهار.  القرار الذي اتخذ أمس هو لمصلحة جميع اللبنانيين لأيّ طائفة انتموا لأن الجميع سيشعر أن هناك دولة وأن القانون سيحمي الجميع وواجباتنا أن نطمئن كل من يعتبر أن القرار ضده وأن نؤكّد له أن لا أحد في جو إقصاء الآخر". 

ورأى الجميّل أن "على حزب الله أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع القرار وعلينا أن نؤكّد أنّنا في جو من الشراكة والتعاون وليس في جو من الإقصاء ".
الجميّل من بعبدا: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة

محليات

سامي الجميّل

قصر بعبدا

Aljadeed
الدويهي: 5 و 7 آب محطّتين تاريخيتين انتصرت فيهما الدولة على منطق الدويلة
وليد البعريني يشنّ هجوماً عنيفاً على الشيخ نعيم قاسم : "شعب عايش بالوهم"

اقرأ ايضا في محليات

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!
06:59

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!

أفاد مراسل الجديد بـ "إنفجار ذخائر من مخلفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني في منطقة "مرج مارون" في بلدة مجدل زون - جنوب صور، أسفرت عن سقوط إصابات، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".

06:59

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!

أفاد مراسل الجديد بـ "إنفجار ذخائر من مخلفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني في منطقة "مرج مارون" في بلدة مجدل زون - جنوب صور، أسفرت عن سقوط إصابات، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!
06:59
مراسلة الجديد: معلومات أولية عن سقوط شهداء من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات العدو الاسرائيلي
06:57
معلومات اولية عن انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في دورية للجيش اللبناني عند أطراف مجدلزون
06:52
الحرارة لامست الـ 45.. طقس الأيام المقبلة "ولعان"!
06:46
الحرارة في زحلة لامست الـ 45.2 درجة
06:32
وفد من "حزب الله" يزور قيادة "جمعية المشاريع".. إليكم مضمون اللقاء!
06:29
