الجميّل من بعبدا: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة

وأضاف الجميّل بعد لقاء "كتلة الكتائب" رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا
:" الصفحة الجديدة التي يحاول الرئيس عون فتحها هي أن يكون لبنان
من دون وصاية للمرة الأولى في تاريخه وأن يُبنى بشراكة بين جميع اللبنانيين".
وتابع:"نمدّ يدنا إلى جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة ونتمنى من الجميع الالتحاق في قطار سيادة القانون كي يعيش لبنان حال استقرار وازدهار. القرار الذي اتخذ أمس هو لمصلحة جميع اللبنانيين لأيّ طائفة انتموا لأن الجميع سيشعر أن هناك دولة وأن القانون سيحمي الجميع وواجباتنا أن نطمئن كل من يعتبر أن القرار ضده وأن نؤكّد له أن لا أحد في جو إقصاء الآخر".
ورأى الجميّل أن "على حزب الله
أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع القرار وعلينا أن نؤكّد أنّنا في جو من الشراكة والتعاون وليس في جو من الإقصاء ".