محليات

الدويهي: 5 و 7 آب محطّتين تاريخيتين انتصرت فيهما الدولة على منطق الدويلة

2025-08-08 | 06:59
الدويهي: 5 و 7 آب محطّتين تاريخيتين انتصرت فيهما الدولة على منطق الدويلة
الدويهي: 5 و 7 آب محطّتين تاريخيتين انتصرت فيهما الدولة على منطق الدويلة

كتب النائب ميشال دويهي عبر إكس:

٥ و ٧ آب سيُسجّلان في ذاكرة اللبنانيين كمحطّتين تاريخيتين انتصرت فيهما الدولة على منطق الدويلة، وأُقرّ فيهما، لأول مرة، قرار واضح بنزع كل السلاح غير الشرعي. وسيكتب التاريخ أن هذا القرار لم يكن ابن ساعته، بل ثمرة مسار طويل بدأ مع نشوء معارضة سيادية حقيقية في البرلمان الحالي، رفعت الصوت في وجه الهيمنة، وناضلت لأجل قيام دولة فعلية. ونحن، بكل فخر، من أبناء ومؤسسي هذا المسار منذ لحظاته الأولى، عزّزناه حيثما سنحت الفرصة، وقطعنا الطريق مراراً على محاولات قوى الممانعة فرض رؤساء للجمهورية وللحكومة من صفوفها، ونجحنا، رغم أشدّ الضغوط، في إيصال البلد إلى هذا الـ”آب المجيد”.

‏أما اليوم، وبعدما سقطت كل الشعارات، واستُنفدت كل ذرائع التخوين، لجأ حزب الله إلى اختراع بدعة الميثاقية لتبرير تمسّكه بسلاحه، لا خدمةً للبنان، بل خدمةً لنظام الثورة الإسلامية في إيران، على حساب اللبنانيين وأمنهم وازدهارهم. لكن هذه المناورة، كسابقاتها، لن تنجح، لأن هذا السلاح سقط، وفقد أهدافه المزعومة.

‏لقد واجهنا في أحلك الظروف، ولن نتراجع اليوم، بعدما تبنّت الحكومة ما كنّا ننادي به. ومن الطبيعي أن نكون في صفّها، داعمين، مراقبين، ومصرّين على تنفيذ كامل بنود القرار حتى النهاية. المواجهة مستمرة، والشرعية هذه المرّة ليست شعاراً، بل قرارٌ سياديّ ننتزعه خطوةً بعد خطوة.
 
الدويهي: 5 و 7 آب محطّتين تاريخيتين انتصرت فيهما الدولة على منطق الدويلة

محليات

الجديد

لبنان

مجلس التعاون الخليجي يرحّب بقرار حصر السلاح بيد الدولة
الجميّل من بعبدا: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!
06:59

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!

أفاد مراسل الجديد بـ "إنفجار ذخائر من مخلفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني في منطقة "مرج مارون" في بلدة مجدل زون - جنوب صور، أسفرت عن سقوط إصابات، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".

06:59

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!

أفاد مراسل الجديد بـ "إنفجار ذخائر من مخلفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني في منطقة "مرج مارون" في بلدة مجدل زون - جنوب صور، أسفرت عن سقوط إصابات، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".

انفجار ذخائر من مخلّفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني!
06:59
مراسلة الجديد: معلومات أولية عن سقوط شهداء من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات العدو الاسرائيلي
06:57
معلومات اولية عن انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في دورية للجيش اللبناني عند أطراف مجدلزون
06:52
الحرارة لامست الـ 45.. طقس الأيام المقبلة "ولعان"!
06:46
الحرارة في زحلة لامست الـ 45.2 درجة
06:32
وفد من "حزب الله" يزور قيادة "جمعية المشاريع".. إليكم مضمون اللقاء!
06:29
