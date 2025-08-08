جعجع يوجه عبر "الجديد" تحية لوزراء الثنائي الشيعي! (فيديو)

أفاد مراسل الجديد بـ "إنفجار ذخائر من مخلفات العدو الاسرائيلي بمجموعة من عناصر الجيش اللبناني في منطقة "مرج مارون" في بلدة مجدل زون - جنوب صور، أسفرت عن سقوط إصابات، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".