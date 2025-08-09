الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس عون معزياً بشهداء الجيش: سطّروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء

2025-08-09 | 07:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون معزياً بشهداء الجيش: سطّروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء
الرئيس عون معزياً بشهداء الجيش: سطّروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع منه على ملابسات الحادثة الأليمة التي وقعت في منطقة مجدل زون - وادي زبقين في قضاء صور وادّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى العسكريين نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة في الجيش في اثناء عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها.

وأعرب الرئيس عون عن المه لاستشهاد العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدهم ، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الرئيس عون: إن الوطن اليوم يفقد نخبة من خيرة أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته، هؤلاء الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين، واني اذ احيي في هؤلاء الشهداء الأبطال روح التضحية والوفاء ، وأقدر تضحياتهم الجسيمة التي قدموها من أجل أمن لبنان واستقراره ، اؤكد إن استشهادهم ليس نهاية المطاف، بل شعلة أمل تنير درب الأجيال القادمة وتذكرهم بأن حرية الوطن لا تُصان إلا بالتضحيات الجسيمة.

وختم الرئيس عون بالقول: إن دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً، وستبقى منارة تضيء طريق النضال من أجل لبنان حر وسيد ومستقل. رحم الله شهداءنا الأبطال وأسكنهم فسيح جناته.
مقالات ذات صلة
الرئيس عون معزياً بشهداء الجيش: سطّروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء

محليات

جوزاف عون

رئيس الجمهورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وصول عدد من جرحى الجيش اللبناني إلى أحد مستشفيات صور
مصادر عسكرية للجديد: 6 شهداء من الجيش اللبناني جراء انفجار خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته

اقرأ ايضا في محليات

"تقرير الجيش" على الطاولة.. هل ينجح في نزع فتيل الأزمة؟ (الديار)
00:44

"تقرير الجيش" على الطاولة.. هل ينجح في نزع فتيل الأزمة؟ (الديار)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بعد قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن سلاح المقاومة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» أن هناك محاولات أولية لإيجاد مخرج يخفف التوتر بين الأطراف السياسية،

00:44

"تقرير الجيش" على الطاولة.. هل ينجح في نزع فتيل الأزمة؟ (الديار)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بعد قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن سلاح المقاومة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» أن هناك محاولات أولية لإيجاد مخرج يخفف التوتر بين الأطراف السياسية،

مرقص معزيًا بشهداء الجيش: "قدّموا أرواحهم فداءً للوطن"
00:20

مرقص معزيًا بشهداء الجيش: "قدّموا أرواحهم فداءً للوطن"

عزى وزير الاعلام بول مرقص بشهداء الجيش قائلًا: "أحرّ التعازي لقيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم اليوم في وادي زبقين – صور، مما أدى إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين".

00:20

مرقص معزيًا بشهداء الجيش: "قدّموا أرواحهم فداءً للوطن"

عزى وزير الاعلام بول مرقص بشهداء الجيش قائلًا: "أحرّ التعازي لقيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم اليوم في وادي زبقين – صور، مما أدى إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين".

وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو (فيديو)
16:13

وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو (فيديو)

وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو

16:13

وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو (فيديو)

وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو

يحدث الآن

اخترنا لك
"تقرير الجيش" على الطاولة.. هل ينجح في نزع فتيل الأزمة؟ (الديار)
00:44
مرقص معزيًا بشهداء الجيش: "قدّموا أرواحهم فداءً للوطن"
00:20
وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو (فيديو)
16:13
مصادر عسكرية لـ #الجديد: الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كل المناطق التي من الممكن أن تشهد تحركات شعبية من بعلبك الى الجنوب مروراً ببيروت والضاحية مع اصرار الجيش على عدم قطع الطرقات خاصة طريق المطار
15:43
تنسيق مع اسرائيل؟ .. وزارة الدفاع تستنكر: محض إختلاق وافتراء!
15:17
اعتراضاً على قرار الحكومة.. مناصرو حزب الله في الشوارع! (فيديو)
14:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025