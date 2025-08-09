قيادة الجيش تنعي 6 شهداء (صور)

• المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب.
- من مواليد 15/ 2/ 1982 يونين – بعلبك البقاع
.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 16/ 3/ 2006.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• المجند (مددت خدماته) الشهيد احمد فادي فاضل
- من مواليد23/ 6/ 2003 الغبيري - بعبدا
.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 2/ 1/ 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• المجند (مددت خدماته) الشهيد ابراهيم خليل مصطفى
- من مواليد10/ 8/ 2003 مجدلون - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 3/ 7/ 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• المجند (مددت خدماته) الشهيد هادي ناصر
الباي
- من مواليد 21/ 9/ 2001 صور.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 8/ 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• المجند (مددت خدماته) الشهيد محمد علي شقير
- من مواليد 22/ 2/ 2003 الليلكي - بعبدا.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• المجند (مددت خدماته) الشهيد يامن الحلاق
- من مواليد 1/ 1/ 2003 قرحة - عكار.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)