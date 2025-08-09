مسؤول "قواتي" يُفجّرها: فجّره!

مصادر عسكرية لـ #الجديد: الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كل المناطق التي من الممكن أن تشهد تحركات شعبية من بعلبك الى الجنوب مروراً ببيروت والضاحية مع اصرار الجيش على عدم قطع الطرقات خاصة طريق المطار