نائب في حزب الله معزياً بشهداء الجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معاً في خندق واحد!

نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة من قيادةً وأفرادًا ومن ذوي الشهداء الذين رووا ‏أرض الجنوب الطاهرة بدمائهم الزكية التي امتزجت مع دماء المقاومين الشرفاء.‏إن قدر أهلنا وشعبنا أن يقدّموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن وصونًا لوحدة واستقراره.‏لقد شكّل جيشنا الوطني صمّام أمان للوطن بتضحيات جنوده الأبطال، وصنع مع المقاومة والشعب ‏الثلاثية الذهبية التي واجهت الصهيوني وأطماعه بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.‏نقول للجيش اللبناني إن مصابكم مصابنا وسنبقى معًا في خندق واحد دفاعًا عن حرية لبنان وسيادته ‏واستقلاله مهما غلت التضحيات.‏الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.‏