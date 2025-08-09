تنسيق مع اسرائيل؟ .. وزارة الدفاع تستنكر: محض إختلاق وافتراء!

صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة البيان الآتي:

يتمّ التداول في بعض بكلام منسوب إلى وزير ، ردًّا على سؤال وُجّه إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية، حول تنسيق مزعوم بين أو الوطني والمخابرات الإسرائيلية لحصر السلاح بيد الدولة.



يؤكّد وزير الدفاع الوطني أنّ "أي كلام عن تنسيق مع الإسرائيلي هو محض اختلاق وافتراء، ولم يأت اللواء منسى على ذكر أي تنسيق مع العدو، لا من قريب ولا من بعيد. إنّ ما قصده بالتنسيق للشروع في تطبيق الآلية، إنما يتمّ حصرًا بين والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)".



إن الكلام عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي، هو إساءة مقصودة وتحوير لوقائع الحوار المتلفز القصير واجتزاء خبيث يهدف إلى تضليل الرأي العام في المراحل الأولى من تطبيق خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.