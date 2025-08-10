مراسلة الجديد: مورغان اورتاغوس سترافق توم باراك في زيارته لبنان في ١٨ الجاري

قال وزير المال ياسين جابر​: "يؤسفني أن تتسارع التطورات السياسية في ​لبنان​ وأنا في الخارج، محكوم بارتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء، لكن ورغم غيابي عنهما، فإن مواقفي التي يعرفها الجميع واضحة لا لبس فيها، وهي أن حماية أهلنا وشعبنا أساس الأسس، ومن أولوية الأولويات، وأن ​الوحدة الوطنية​ المجبولة بالكرامة و​السيادة الكاملة​ التي لا تحتمل أي انتقاص ولو مقدار ذرة واحدة، ثابتة من الثوابت التي ترتقي الى مستوى القدسية.