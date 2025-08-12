ملحم رياشي للجديد: بيننا و بين حزب الله السلاح غير الشرعي و عندما يسلم من الممكن أن نلتقي مع الحزب

أظهرت كاميرات مراقبة تعرض منزل احد المواطنين في منطقة جبل البداوي لعملية سرقة نفذها "لص محترف" حيث تنكر بلباس نسائي أبيض وقد بدا على هيئة شخصية الكارتون "كاسبر"، واستغل اللص غياب صاحب المنزل وأفراد العائلة ليقوم بسرقة مبلغ مالي كان مودعا بالأمانة لدى صاحب المنزل، بحسب ما أفاد مراسل الجديد في طرابلس.
نشر الإعلام الحربي لحزب الله شريط فيديو جديد تحت عنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع" وذلك في توقيت لافت يأتي بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الوزراء بند "حصر السلاح" بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها