بحر دير عمار يبتلع صياده.. هذا ما حصل مع عمر نحلة!

لقي المدعو عمر حتفه أثناء ممارسته هواية السباحة على شاطئ ديرعمار – المنية ،

بعدما علق في شباك صيد تعود لأحد الصيادين ، ما أدى إلى وفاته وقد تمكن الأهالي من سحب الجثة من البحر ، فيما حضرت القوى الأمنية و فتحت تحقيقاً بالحادثة.