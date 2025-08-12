بالفيديو: عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني!

تمكّن عناصر الدفاع المدني، بإشراف وزير الداخلية ، من تنفيذ عملية إنقاذ معقّدة استمرت ساعات في كفرذبيان، بعد تدهور صهريج محمّل بـ25 ألف ليتر من المحروقات في وادٍ بعمق نحو 240 مترًا.



