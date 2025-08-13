الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"

بعد تقاعس مجلس النواب بكتله ونوابه المستقلين – الذين تواصلنا مع معظمهم – عن مساعدتنا في وضع اقتراح قانون معجّل مكرّر على جدول أعمال المجلس، والذي يقضي بمساواة جرحى انفجار مرفأ بيروت بجرحى الجيش اللبناني، وذلك رغم الوعود التي أُعطيت لنا ورغم معاناة الجرحى وإهمالهم المستمر منذ أربع سنوات ونصف،
أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قرار باقفال مسلخ صيدا استناداً الى نتائج الكشف الميداني الذي نظم من قبل مراقبي مصالح الصحة ،الاقتصاد ، والزراعة في الجنوب، وطلبوا بموجبه إيقاف العمل بالمسلخ ، لعدم استيفائه لادنى الشروط الصحية والفنية وشروط السلامة العامة .
قال وزير الخارجية يوسف رجي عند مغادرته السراي الحكومي ردّاً على ما قاله لاريجاني:"حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلوا"