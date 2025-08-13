الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز