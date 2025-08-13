بيان صادر عن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت



بعد تقاعس بكتله ونوابه المستقلين – الذين تواصلنا مع معظمهم – عن مساعدتنا في وضع اقتراح قانون معجّل مكرّر على جدول أعمال المجلس، والذي يقضي بمساواة جرحى انفجار مرفأ بجرحى ، وذلك رغم الوعود التي أُعطيت لنا ورغم معاناة الجرحى وإهمالهم المستمر منذ أربع سنوات ونصف،





توجهت اللجنة التأسيسية في التجمع إلى معالي وزير الصحة، الذي بادر مشكورًا إلى تبنّي عمليات وعلاجات جرحى الانفجار بنسبة 100% حتى لو كانوا مضمونين.



وفي السياق نفسه، تم التواصل مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي بادرت مشكورة – بالتنسيق معنا عبر مديرة مكتبها – إلى تفعيل بطاقات الوزارة الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحها لمن لم يحصل عليها بعد، ضمن آلية خاصة وسريعة. كما خصصت مبلغ 40 دولارًا شهريًا لكل جريح من جرحى انفجار مرفأ .



وقد تم تزويد الوزارة بلوائح الأسماء التي بحوزتنا، ويجري تحضير لوائح إضافية. وعليه، ندعو كل جريح من جرحى الانفجار لم يتواصل معنا بعد، إلى الاتصال بالسيدة سلام إسكندر على الرقم 71183608 لتسجيل أسمائهم وإلحاقها بالقوائم للاستفادة من هذه التقديمات.