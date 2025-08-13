عاجل
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
AlJadeed
محليات

بلدية بدنايل ترد على الاعتداء وتؤكد الإنجاز والمصالحة

2025-08-13 | 08:34
بلدية بدنايل ترد على الاعتداء وتؤكد الإنجاز والمصالحة
بلدية بدنايل ترد على الاعتداء وتؤكد الإنجاز والمصالحة

عقد رئيس بلدية بدنايل حسين احمد الحاج سليمان مؤتمرا صحفياً في دار البلدية ،بحضور اعضاء المجلس البلدي وفعاليات البلدة.

 طالب فيه  وزير الداخلية احمد الحجار والاجهزة الامنية والقضائية  والمعنيين بتطبيق القانون ،لأن لا بديل عن القانون ،ثم القانون، ثم القانون.
جاء المؤتمر الصحفي على خلفية 
اعتداء  قام به عدة اشخاص على عمال بلدية جمع النفايات وتحطيم سيارة البلدية مساء امس .
واكد رئيس البلدية ان الاعتداء على عمال البلدية وسيارة جمع النفايات  جاء على خلفية كيدية افرزتها الانتخابات البلدية التي اصبحت ورائنا .
واكد رئيس البلدية اننا امام واقع لا يشبه بدنايل، وما حصل من قبل  مجموعات لعمال البلدية قد حصل من قبل مجموعة  غوغائية على  خلفية  الانتخابات البلدية  وما حصل من اعتداء على عمال النظافة وسيارة البلدية هو عمل مستنكر وقد حصل  لمآرب سياسية.
واضاف سليمان وخلال اقل من ثلاثة اشهر  تمكنَا من تحقيق انجازات غير مسبوقة بالنسبة لتوريد  النفايات الى معمل الفرز في بعلبك ، بهدف التخلص والى غير رجعة  من الطمر في جرود البلدة  ،علما ان الراي العام اعطانا ستة اشهر وحققنا اكثر من ٨٠ بالمئة من الانجازات على صعيد النفايات .

وشدد سليمان على متابعة الدعوى المقدمة من قبل البلدية بحق المعتدين  وملاحقتها  امنيا  وقضائيا تحت سقف القانون،ولنا ملء الثقة بتطبيق القانون بإنزال اشد العقوبات بالمعتدين على المرفق العام ،الذين عملوا على تحطيم سيارة جمع النفايات .
واكد  سليمان بدنايل بلدة نموذجية سنعمل بما يليق بها وسنصل باقل من ثلاثة اشهر بتوزيع حاويات والعمل على الفرز المنزلي والتخلص من المكب المعتمد منذ ٥٠ عام في جرود البلدة .
  وختم مؤكدا ان بلدية بدنايل برئيسها واعضائها منفتحون على كل ابناء بيئتنا مولاة ومعارضة  والانتخابات اصبحت ورائنا ،ولا نقبل من مجموعة غير منضبطة ،غير متقبلة للنتائج ان تحدث شرخا بين ابناء البلدة وفي ان نصطدم ببعضنا البعض وأتينا لنخدم بدنايل ولخدمة المصلحة العامة .
بلدية بدنايل ترد على الاعتداء وتؤكد الإنجاز والمصالحة

محليات

لبنان

الجديد

في لبنان.. افاعي خطيرة وتحذير رسمي!
انقطاع الكهرباء و"تدافع" بالأسئلة.. لاريجاني بعين التينة

