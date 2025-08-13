الأخبار
محليات

معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام

2025-08-13 | 13:07
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام

محليات

الجديد:

الوزراء

مشروع

قانون

اعتماد

موازنة

للمباشرة

مليون

شهرياً

لجميع

متقاعدي

القطاع

العام

نائب سابق يتخلّف عن الدفع! (نداء الوطن)
وصول أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت

لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله
14:40

لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله

خلال زيارته مرقد السيد حسن نصرالله قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني،:سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً، ولسنا نتدخل في شؤون البلدان الداخلية، لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".

14:40

لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله

خلال زيارته مرقد السيد حسن نصرالله قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني،:سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً، ولسنا نتدخل في شؤون البلدان الداخلية، لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".

شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان
14:04

شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان

كرّمت "شبكة الإعلاميات اللبنانيات" إليسار نداف جعجع لتعيينها رئيسة لمجلس الادارة – المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان" في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، رئيسة الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ماغي مخلوف وأعضاء الشبكة من الاعلاميات في فندق "روشة أرجان روتانا".

14:04

شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان

كرّمت "شبكة الإعلاميات اللبنانيات" إليسار نداف جعجع لتعيينها رئيسة لمجلس الادارة – المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان" في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، رئيسة الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ماغي مخلوف وأعضاء الشبكة من الاعلاميات في فندق "روشة أرجان روتانا".

لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله
14:40
شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان
14:04
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
13:05
جلسة سلسة تخللها "رجّي".. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:29
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.. ويعلن عدد الغارات
12:27
سلام: أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية وأي مساعدات خارجية مرحّب بها شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية
12:25
