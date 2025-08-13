شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان

شلهوب

‏بداية النشيد الوطني، ثم لعريفة الاحتفال يولا شلهوب رحبت فيها بالوزير وهنأت نداف.

وهبه

وألقت الإعلامية مرلين وهبه الجمعية كلمة قالت فيها: "إن أهم أسباب إنشاء الجمعية الإعلامية النسائية، تمكين النساء العاملات في القطاع الإعلامي من تعزيز حضورهن المهني والقيادي في الشأن العام. كما هدفت المجموعة إلى جمع الإعلاميات من مختلف الانتماءات والمعتقدات على تعزيز حضور الإعلامية اللبنانية وتعزيز ثقافة السلام وروح الإنسانية والتركيز على تمكينها من الوصول إلى المراكز العليا في كل القطاعات ، ولاسيما منها مراكز القيادة نظرا للدور الذي تقوم به المرأة اللبنانية وبخاصة الإعلامية في المجال العام والمحلي". واشادت بـ "خصال الدكتورة نداف العضو في المجموعة واندفاعها نحو المشاركة في كل النشاطات ولاسيما الانسانية منها خلال الحرب "، شاكرة للوزير مرقص خياره بتعيين أول سيدة للتلفزيون الأول"، معتبرة أن الوزير مرقص" صديق الإعلاميين والاعلاميات الذين لطالما كانوا يستعينون بخبرته المهنية لتعزيز التقارير والمقالات الإخبارية في المؤسسات الإعلامية وإغنائها والذي كان دائما يضيف إليها محتوى دسمًا".



نداف



ثم تحدثت الدكتورة نداف فأعربت عن مدى تأثرها بكلام زملائها الذي يفيض بالمحبة، وعن فخرها بانتمائها لشبكة الاعلاميات اللبنانيات، لافتة الى أن " بتعيين مجلس الادارة الجديد لتلفزيون قد أنصف مدينة زحلة بتعيين رئيس مجلس الادارة وعضو في مجلس الادارة زحليين، وهو في الحقيقة قد أنصف لبنان بهذا التعيين لأنه عيّن مجلس ادارة بعد 24 عاما من الفراغ، وأن تكون رئيسة مجلس الادارة إمرأة ما يدل على مدى احترام الوزير مرقص ودعمه للمرأة كي تتولى المراكز القيادية، كما أن الوزير مرقص قد أنصف لبنان بقانون جديد للاعلام، وهذا أمر بالغ الأهمية". وقالت: "شكرنا كبير لكم معالي الوزير، خصوصا أنكم تعملون لتكون المرأة في الصفوف الامامية، فقانون الاعلام الجديد يفرض المناصفة في مجالس ادارة الاعلام المختلفة. بالنسبة إلى ، الذاكرة الوطنية التي نلتقي حولها، فلا بد من الاعتراف بأن هذه المؤسسة صمدت بفضل العاملين فيها، صمدت في وجه الازمات الاقتصادية غير المسبوقة والازمات السياسية المتلاحقة، فقد حارب الموظفون باللحم الحي، وما وصلت اليوم الى ادارة هذه المؤسسة الموجودة إلا بفضل تضحيات العاملين فيها". وأكدت أنها أتت الى ادارة التلفزيون "للعمل بكل شفافية والقيام بخطوات جريئة من حيث المضمون والاخبار والاخراج والتنظيم، ومن خلال في الوصول الى المعلومات، حيث يحق للجميع معرفة كيف تتم الأمور في تلفزيون لبنان سواء في العمل والمشاريع وكل الخطوات الاصلاحية". ختمت: "قبلت مثلما قبلت الكثير من التحديات أثناء عملي في وزارة الاعلام، فطيلة الفترة السابقة كنت أعمل من كل قلبي من دون مقابل للدولة اللبنانية، وسأبقى على الاندفاع نفسه".



مرقص



وكانت كلمة لمرقص شكر فيها لـ "شبكة الاعلاميات اللبنانيات" المبادرة ولإدارة الفندق استضافتها، وقال: "عندما وصلت آلية التعيينات الادارية، تقدمت إليها الدكتورة إليسار ضمن الأصول، ونتيجة الفرز الآلي والمعايير من مجلس الخدمة ووزارة التنمية الادارية والخبراء والمقابلات، حلّت في المرتبة الأولى. وهي اليوم في خضم تحديات لا توصف يواجهها تلفزيون لبنان. وتعرفون أنني أمضيت نحو خمسة أشهر في التلفزيون بالتعاون مع الزميلة ندى صليبا التي تبقى معنا لاكمال المسيرة، وتعرفون مدى التحديات الادارية والبشرية والمالية واللوجيستية والبرامجية وغيرها. وأنا الآتي من خلفية حقوقية، أوصيكم، الاعلاميات خصوصا الموجودات هنا، وأنتن الاكثرية في وسائل الاعلام، بالبقاء في التلفزيون إلى جانب اليسار وإدارة المؤسسة لإنجاح العمل، مع المناضلين والمناضلات والمصورين والذين يتولون إعداد التقارير والاضاءة والصوت، وكلهم يعملون باللحم الحي. وكما حضّرنا إدارة للتلفزيون، نعدّ لملفات جديدة سنخرج بها إلى العلن".



الاشقر



وألقى النقيب بيار الاشقر كلمة شكر فيها للشبكة مبادرتها، لافتا الى أن "تلفزيون لبنان هو الاول في المنطقة وأول صورة انتقلت من لبنان الى الدول ". وقال:"كل مؤسساتنا ومطاعمنا ومكاتب السفر في تصرفكم كي تظهروا الصورة الصحيحة والجميلة والايجابية للبنان. من دونكم لا يمكننا اظهار الصورة الاصح للوطن".

مبارك

ثم كانت كلمة المدير العام للفندق فرنسيس مبارك هنأ فيها نداف بتعيينها، معتبرا أن تلفزيون لبنان "المنبر الإعلامي الوطني الذي لطالما كان صرحاً وطنياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة".