الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان

2025-08-13 | 14:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان
شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان

كرّمت "شبكة الإعلاميات اللبنانيات" إليسار نداف جعجع لتعيينها رئيسة لمجلس الادارة – المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان" في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، رئيسة الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ماغي مخلوف وأعضاء الشبكة من الاعلاميات في فندق "روشة أرجان روتانا".

 
 

 

شلهوب

‏بداية النشيد الوطني، ثم كلمة لعريفة  الاحتفال يولا شلهوب رحبت فيها بالوزير وهنأت نداف.

وهبه

وألقت الإعلامية مرلين وهبه باسم الجمعية كلمة قالت فيها: "إن أهم أسباب إنشاء الجمعية الإعلامية النسائية، تمكين النساء العاملات في القطاع الإعلامي من تعزيز حضورهن المهني والقيادي في الشأن العام. كما هدفت المجموعة إلى جمع الإعلاميات من مختلف الانتماءات والمعتقدات على تعزيز حضور المرأة الإعلامية اللبنانية وتعزيز ثقافة السلام وروح الإنسانية والتركيز على تمكينها من الوصول إلى المراكز العليا في كل القطاعات ، ولاسيما منها مراكز القيادة نظرا للدور الذي تقوم به المرأة اللبنانية وبخاصة الإعلامية في المجال العام والمحلي". واشادت بـ "خصال الدكتورة نداف العضو في المجموعة واندفاعها نحو المشاركة في كل النشاطات ولاسيما الانسانية منها خلال الحرب الأخيرة"، شاكرة للوزير مرقص  خياره بتعيين أول سيدة للتلفزيون الأول"، معتبرة أن الوزير مرقص" صديق الإعلاميين والاعلاميات الذين لطالما كانوا يستعينون بخبرته المهنية لتعزيز  التقارير والمقالات الإخبارية في المؤسسات الإعلامية وإغنائها والذي كان دائما يضيف إليها محتوى دسمًا".
 
نداف
 
ثم تحدثت الدكتورة نداف فأعربت عن مدى تأثرها بكلام زملائها الذي يفيض بالمحبة، وعن فخرها بانتمائها لشبكة الاعلاميات اللبنانيات، لافتة الى أن "قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس الادارة الجديد لتلفزيون لبنان قد أنصف مدينة زحلة بتعيين رئيس مجلس الادارة وعضو في مجلس الادارة زحليين، وهو في الحقيقة قد أنصف لبنان بهذا التعيين لأنه عيّن مجلس ادارة بعد 24 عاما من الفراغ، وأن تكون رئيسة مجلس الادارة إمرأة ما يدل على مدى احترام الوزير مرقص ودعمه للمرأة كي تتولى المراكز القيادية، كما أن الوزير مرقص قد أنصف لبنان بقانون جديد للاعلام، وهذا أمر بالغ الأهمية". وقالت: "شكرنا اليوم كبير لكم معالي الوزير، خصوصا أنكم تعملون لتكون المرأة في الصفوف الامامية، فقانون الاعلام الجديد يفرض المناصفة في مجالس ادارة الاعلام المختلفة. بالنسبة إلى تلفزيون لبنان، الذاكرة الوطنية التي نلتقي حولها، فلا بد من الاعتراف بأن هذه المؤسسة صمدت بفضل العاملين فيها، صمدت في وجه الازمات الاقتصادية غير المسبوقة والازمات السياسية المتلاحقة، فقد حارب الموظفون باللحم الحي، وما وصلت اليوم الى ادارة هذه المؤسسة الموجودة إلا بفضل تضحيات العاملين فيها". وأكدت أنها أتت الى ادارة التلفزيون "للعمل بكل شفافية والقيام بخطوات جريئة من حيث المضمون والاخبار والاخراج والتنظيم، ومن خلال الحق في الوصول الى المعلومات، حيث يحق للجميع معرفة كيف تتم الأمور في تلفزيون لبنان سواء في العمل والمشاريع وكل الخطوات الاصلاحية". ختمت: "قبلت التحدي مثلما قبلت الكثير من التحديات أثناء عملي في وزارة الاعلام، فطيلة الفترة السابقة كنت أعمل من كل قلبي من دون مقابل للدولة اللبنانية، وسأبقى على الاندفاع نفسه".
 
مرقص
 
وكانت كلمة لمرقص شكر فيها لـ "شبكة الاعلاميات اللبنانيات" المبادرة ولإدارة الفندق استضافتها، وقال: "عندما وصلت آلية التعيينات الادارية، تقدمت إليها الدكتورة إليسار ضمن الأصول، ونتيجة الفرز الآلي والمعايير من مجلس الخدمة ووزارة التنمية الادارية والخبراء والمقابلات، حلّت في المرتبة الأولى. وهي اليوم في خضم تحديات لا توصف يواجهها تلفزيون لبنان. وتعرفون أنني أمضيت نحو خمسة أشهر في التلفزيون بالتعاون مع الزميلة ندى صليبا التي تبقى معنا لاكمال المسيرة، وتعرفون مدى التحديات الادارية والبشرية والمالية واللوجيستية والبرامجية وغيرها. وأنا الآتي من خلفية حقوقية، أوصيكم، الاعلاميات خصوصا الموجودات هنا، وأنتن الاكثرية في وسائل الاعلام، بالبقاء في التلفزيون إلى جانب اليسار وإدارة المؤسسة لإنجاح العمل، مع المناضلين والمناضلات والمصورين والذين يتولون إعداد التقارير والاضاءة والصوت، وكلهم يعملون باللحم الحي. وكما حضّرنا إدارة جديدة للتلفزيون، نعدّ لملفات جديدة سنخرج بها إلى العلن".
 
الاشقر
 
وألقى النقيب بيار الاشقر كلمة شكر فيها للشبكة مبادرتها، لافتا الى أن "تلفزيون لبنان هو الاول في المنطقة وأول صورة انتقلت من لبنان الى الدول العربية". وقال:"كل مؤسساتنا ومطاعمنا ومكاتب السفر في تصرفكم كي تظهروا الصورة الصحيحة والجميلة والايجابية للبنان. من دونكم لا يمكننا اظهار الصورة الاصح للوطن".

مبارك

ثم كانت كلمة المدير العام للفندق فرنسيس مبارك هنأ فيها نداف بتعيينها، معتبرا أن تلفزيون لبنان "المنبر الإعلامي الوطني الذي لطالما كان صرحاً وطنياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
شبكة الإعلاميات اللبنانيات كرّمت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حريق ضخم في معمل "دهان"! (فيديو)
بري: حزب الله لم ينته!

اقرأ ايضا في محليات

لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله
14:40

لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله

خلال زيارته مرقد السيد حسن نصرالله قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني،:سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً، ولسنا نتدخل في شؤون البلدان الداخلية، لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".

14:40

لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله

خلال زيارته مرقد السيد حسن نصرالله قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني،:سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً، ولسنا نتدخل في شؤون البلدان الداخلية، لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".

يحدث الآن

اخترنا لك
لاريجاني يزور ضريح السيد نصرالله
14:40
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
13:07
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
13:05
جلسة سلسة تخللها "رجّي".. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:29
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.. ويعلن عدد الغارات
12:27
سلام: أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية وأي مساعدات خارجية مرحّب بها شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية
12:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025