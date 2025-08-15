باسيل: وين الحق ورولان بالحبس؟

بطلب من السيدة بعيدها تنصر الحق. وين الحق ورولان بالحبس بس لأن ما عمل صندوق اسود وحارب السوق السودا؟ بالحبس لأن عهد الاصلاح قرّر انو هيك بيعيّن مدير غيره للكازينو؛ بالحبس وبنته تخرّجت وصار عمرها ١٨، ومحرومة منه لأنه بطل ما خضع بعمر ال١٨ لغازي كنعان وما خضع اليوم لغازي الكازينو GB
— gebran bassil (@Gebran_Bassil) August 15, 2025
بطلب من السيدة بعيدها تنصر الحق. وين الحق ورولان بالحبس بس لأن ما عمل صندوق اسود وحارب السوق السودا؟ بالحبس لأن عهد الاصلاح قرّر انو هيك بيعيّن مدير غيره للكازينو؛ بالحبس وبنته تخرّجت وصار عمرها ١٨، ومحرومة منه لأنه بطل ما خضع بعمر ال١٨ لغازي كنعان وما خضع اليوم لغازي الكازينو GB
نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو تحت عنوان" لن نخون لن نسلم السلاح" تضمن مشاهد لأسلحة و صواريخ و مسيرات و خطابات سابقة للسيد حسن نصر الله و الشيخ نعيم قاسم
أفادت صحيفة "النهار" ان: أحد الوزراء السابقين تعرّض لعضة كلب في ساقه وهو يمارس الرياضة في إحدى المناطق الجبلية، ويحتاج الوزير إلى 30 إبرة مضادة ولفترة علاج تمتد لشهر".
أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي: