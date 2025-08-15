الأخبار
محليات

في وطى المصيطبة.. قاصر متورّط بسرقة

2025-08-15 | 04:27
في وطى المصيطبة.. قاصر متورّط بسرقة
في وطى المصيطبة.. قاصر متورّط بسرقة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة درّاجات آليّة ضمن مناطق بيروت.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

م. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)
بتاريخ 28-7-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة وطى المصيطبة، أثناء محاولته بيع دراجة نوع “GR” لون رمادي، وتبيّن أنها مسروقة من محلّة برج البراجنة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، برفقة آخرين، بسرقة عددٍ من الدّرّاجات الآليّة من مناطق مختلفة، منها برج البراجنة ووطى المصيطبة. كما أقر بقيامه على متن الدّرّاجة ذاتها بعملية سلب امرأة مسنّة بقوّة السّلاح في محلّة السّفارة الكويتيّة، ومحاولة تنفيذ عمليّة سلب أخرى بالطّريقة ذاتها في محلّة أنطلياس.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّرّاجة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.
"صواريخ ومسيرات وخطابات".. فيديو جديد من "حزب الله"

نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو تحت عنوان" لن نخون لن نسلم السلاح" تضمن مشاهد لأسلحة و صواريخ و مسيرات و خطابات سابقة للسيد حسن نصر الله و الشيخ نعيم قاسم

كلب يعضّ وزيرًا

أفادت صحيفة "النهار" ان: أحد الوزراء السابقين تعرّض لعضة كلب في ساقه وهو يمارس الرياضة في إحدى المناطق الجبلية، ويحتاج الوزير إلى 30 إبرة مضادة ولفترة علاج تمتد لشهر".

التقدمي الإشتراكي يطالب بتحقيق دولي في أحداث السويداء

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

