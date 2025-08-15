عن نصر الله.. مسؤول إسرائيلي يتحدث

وقال غوردين أن الحملة دمّرت نحو 70% من القدرات العسكرية للحزب، بما في ذلك أنظمة ، ومنشآت القيادة، والسيطرة ومعظم قوات الرضوان للنخبة لدى الحزب، لكنه قال إنَّ الحزب يعمل على إعادة بناء قوته بسرعة خوفاً من هجوم إسرائيلي جديد.

وقال: "كان لدينا معلومات استخباراتية عن الأمين العام السابق لحزب حسن نصرالله بأدقّ التفاصيل الحسّاسة والخصوصية لدرجة لا يمكن تخيّلها".