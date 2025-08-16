الأخبار
محليات

مروّج مخدرات.. بقبضة قوى الأمن!

2025-08-16 | 06:34
مروّج مخدرات.. بقبضة قوى الأمن!
مروّج مخدرات.. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدرة في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان، وبخاصة في منطقة المتن.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: م. ر. (من مواليد العام 1997، سوري الجنسية).

بتاريخ 11-8-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبية، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات، في محلة سن الفيل، على متن دراجة نارية نوع جي آر لون أسود، تم ضبطها.

بتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي: 10 أكياس نايلون بداخل كل كيس كبسولة مدون عليها VIP تحتوي على مادة الكوكايين. 5 أكياس نايلون بداخل كل كيس علبة تحتوي على مادة الباز. مبلغ مالي وهاتفه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان على متن الدراجة المضبوطة.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
 
 
 

