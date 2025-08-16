مروّج مخدرات.. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدرة في عدة مناطق من ، وبخاصة في منطقة .



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: م. ر. (من مواليد العام 1997، سوري الجنسية).



بتاريخ 11-8-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبية، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات، في محلة سن الفيل، على متن دراجة نارية نوع جي آر لون ، تم ضبطها.



بتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي: 10 أكياس نايلون بداخل كل كيس كبسولة مدون عليها VIP تحتوي على مادة الكوكايين. 5 أكياس نايلون بداخل كل كيس علبة تحتوي على مادة الباز. مبلغ وهاتفه الخلوي.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في عدة مناطق من على متن الدراجة المضبوطة.



أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".