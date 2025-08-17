دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"

وفي حديث لقناة " "، أشار برّي إلى أنه سيستمع من المبعوث الأميركي توم باراك إلى رؤيته حول كيفية نزع سلاح ، مؤكداً أنه لا يملك أي شئ جديد يطرحه على بارّاك.

وأوضح برّي أن أي قرار يتعلق بحزب لا يمكن تطبيقه ما دامت إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها، مؤكداً أن الحزب لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، بينما إسرائيل تواصل ضرباتها.