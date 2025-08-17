دعوة لبرّي بشأن "حصر السلاح"

وفي حديث لقناة "العربية"، أشار برّي إلى أنه سيستمع من المبعوث الأميركي توم باراك إلى رؤيته حول كيفية نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أنه لا يملك أي شئ جديد يطرحه على بارّاك.
وأوضح برّي أن أي قرار يتعلق بحزب الله لا يمكن تطبيقه ما دامت إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها، مؤكداً أن الحزب لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، بينما إسرائيل تواصل ضرباتها.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع – بعلبك، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.
أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.
ساعات من الترقب اللبناني لطروحات الموفد الأميركي توم برّاك ونائبة مسؤول الشؤون الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس/ فصباح الإثنين سيتلقف لبنان الموقف الدولي بعد قرار حصرية السلاح في مجلس الوزراء ومعه الطروحات الاميركية والتفاصيل التنفيدية لعدد من النقاط العالقة