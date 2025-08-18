فريد البستاني: ‏إن رفع التصنيف من قبل "ستاندرد أند بورز" خطوة إيجابية

دوّن النائب فريد البستاني على حسابه على منصّة 'X' : " ‏إن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" (S&P) وتعديل النظرة المستقبلية outlook من "سلبية" إلى "مستقرة" خطوة اولى إيجابية أتت نتيجة قيام الحكومة ببعض الإجراءات الاصلاحية ونتيجة اقرار بعض القوانين الاصلاحية في البرلمان".

وتابع: "يجب اعتبار هذا الرفع بمثابة حافز للقيام بالمزيد من الاصلاحات على ان تكون حاسمة وجذرية وبسرعة فائقة، فمشاريع القوانين موجودة وتمّ اشباعها درساً وحان وقت القطاف".