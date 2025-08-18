عاجل
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
محليات

مراسل "الجديد": مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في الخيام وإصابة ثلاثة عمّال سوريين

2025-08-18 | 08:18
مراسل "الجديد": مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في الخيام وإصابة ثلاثة عمّال سوريين
مراسل "الجديد": مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في الخيام وإصابة ثلاثة عمّال سوريين
مراسل "الجديد": مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في الخيام وإصابة ثلاثة عمّال سوريين

محليات

"الجديد":

مسيرة

إسرائيلية

قنبلة

الخيام

وإصابة

ثلاثة

عمّال

سوريين

مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
13:05
ما بعد بارّاك.. انظروا إلى تل أبيب!
13:04
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
13:03
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
12:59
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
12:51
خطة الجيش قيد التنفيذ.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:36
