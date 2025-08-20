في أسرار الصحف: "حزب الله" أخلى معظم مراكزه

جاء في أسرار الصحف:

النهار



بعد زيارتيه إلى الرئيس والنائب ، وبرمجة لقاءات مع جهات أخرى بغية إعادة التموضع، جمع " " عدداً من الأحزاب الحليفة له في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي لإعادة تفعيل التنسيق معها.



شنّ ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على لقاء البطريرك الأرثوذكسي يوحنا العاشر يازجي الرئيس السوري أحمد واعتبروا أن اللقاء إنما يوفر غطاء للشرع ويحسن صورته الخارجية من دون أي ضمانات للمواطنين المسيحيين وغيرهم.



قال وزير سابق للخارجية إن سحب قوات اليونيفيل من جنوب يعني أن المنطقة ستصير مكشوفة تماماً للإسرائيلي ولن يكون هناك رادع أمام توسع الاعتداءات.



يبدي مواطنون استياء شديداً من الاعمال المنفذة من بلدية بيروت في أحياء رأس النبع – النويري- البربور- البربير التي تأخرت كثيراً وجاءت بنتائج غير مرضية للمارة وللسيارات.



تفيد معلومات بأن "حزب " أخلى معظم مراكزه في اليومين الماضيين، وابتعد مسؤولوه عن الهواتف النقالة خوفاً من ردة فعل إسرائيلية على تشدد لبنان في طلبه اعتماد "الخطوة مقابل خطوة".



بدأت إدارات مدارس خاصة تبلغ ذوي التلامذة برفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل 2025- 2026 من دون نيل موافقة مجالس الأهل على ما يقول البعض.



الجمهورية



عُلم أنّ شخصية كانت تتحرّك بين مرجعَين في شأن ملفات غير سياسية علّقت دورها بعد فتور ساد أخيراً العلاقة بين هذَين المرجعَين.



كشف مسؤول مالي، أنّ تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي بسقوف عالية قد ينعكس مزيداً من الأضرار في قطاعات اقتصادية ومالية من دون أي مبرّر.



أُرجئ البحث في مشروع كبير على مستوى كلّ لبنان كانت الحكومة تنوي طرحه بعد انتهاء الانتخابات البلدية، لكنّ تسارع الأحداث حال دون ذلك.



اللواء



تتحدث تقارير شبه رسمية، عن تخفيضات جمركية لجهة مرور الشاحنات من قبل سوريا تجاه لبنان.



أهمل مسؤولون كلام نتنياهو عن سعيه لتحقيق مشروع « الكبرى»، مع أن خارطة المشروع يضم أجزاء من لبنان.



لم تجد الادارات المعنية حلولاً بعد لعدم بعض المستشفيات ومراكز التصوير الطبية وبعض أطباء الاختصاص بتسعيرات الضمان الاجتماعي واستمرار أسعارهم المرتفعة جداً.



نداء الوطن



سيقتصر إحياء ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر أواخر هذا الشهر على كلمة متلفزة لرئيس مجلس النواب بري من دون احتفال شعبي لحركة أمل.



قالت مصادر تربوية إن قرار وزيرة التربية أن أيام التدريس في المدارس الرسمية أربعة أيام أسبوعيًا سببه أنها لم تنجح في تأمين الزيادات للأساتذة للتدريس خمسة أيام، وتركت لهم حرية التعليم في مدارس خاصة يومًا في الأسبوع.



وصف مصدر سياسي قرار المدعي العام المالي المتعلق بإلزام أشخاص طبيعيين ومعنويين بإعادة تحويلات مالية من الخارج إلى النظام المصرفي اللبناني بأنه قرار صدر "كي لا ينفذ"، في إشارة إلى لائحة "كي لا يبدل".



البناء



يعتقد خبراء في الشؤون أن الطريق مسدود أمام تحقيق منجزات بحجم ما تدّعيه حكومة بنيامين نتنياهو حول خططها في لبنان وغزة، حيث كشف تراجع توماس باراك عن الضغط باتجاه أولويّة نزع سلاح عن غياب القدرة الإسرائيلية على شنّ حرب وحديثه عن خطوة أولى من جانب «إسرائيل» يفتح الباب للحصول على شروط تفاوضيّة إسرائيليّة تقوم بتسويقها بضغط التهويل والابتزاز، وكذلك خطة احتلال غزة المحتلة أصلاً في ظل جيش إسرائيلي يعاني من نقص العدد وتراجع الروح القتالية ومقاومة سوف تقاتل بروح استشهاديّة في معركة بقاء والهدف مزيد من الضغط طلباً لمزيد من التنازلات يتولّى الأميركي الضغط لأجلها تحت شعار تفادي الأسوأ من استمرار الحرب الإسرائيلية.



تقول مصادر سياسية لبنانية فاعلة أن نقاشاً جرى حول درجة المصداقية للتمسك بالهوية لمزارع شبعا بتحريض من مسؤول لبناني بارز يعتبر أنّها مجرد ذريعة لتعقيد الوضع مع الاحتلال الذي يتمسك بالبقاء في المزارع ويتعامل معها أمنياً واستراتيجياً باعتبارها امتداداً للجولان السوري المحتل وجبل الشيخ، وجاءت نتيجة التدقيق تقول بلسان خبراء الطوبوغرافيا والخرائط في الجيش اللبناني والدوائر القانونيّة في اللبنانية أن التخلي عن لبنانيّة المزارع مستحيل بالنسبة للدولة اللبنانية لأن خزائن وزراتي الدفاع والخارجيّة مليئة بالوثائق التي تثبت لبنانية مزارع شبعا بحيث لا يمكن لأي سؤال استشاريّ يوجَّه للوزارتين أن يأتي بغير الجزم بلبنانيّة مزارع شبعا.