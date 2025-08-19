لبنان يترقّب "الجواب الاسرائيلي" على الورقة!

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في الخامس والعشرين من آب، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية الشهر.
وفي المعلومات، ان الموفدين الاميركيين لم يقدما اي جديد في ملف التجديد لليونيفيل خلال زيارتهما لبنان
، وقد تفاجأ الجانب اللبناني بجوابهما انهما لا يملكان اي جواب بموضوع التجديد لليونيفل.
وفي معلومات الجديد، ان باراك واورتاغس توجها إلى باريس
حيث التقيا الجانب الإسرائيلي
وعرضا عليه ما يسمى بورقة باراك لدراستها على ان يعود الوفد بالجواب الأسبوع المقبل.
ويشارك باراك في باريس في الاجتماع الذي يعقد في العاصمة الفرنسية
باريس، ويجمع بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بينهما.
ويزور لبنان الأسبوع المقبل وفد اميركي موسع يضم الى جانب باراك واروتاغوس ثماني شخصيات رفيعة المستوى ويتقدمه السيناتوران الجمهوري
ليندزي غراهام وجين شاهين ووفد كبير من المستشارين من الإدارة الأميركية
اضافة الى شخصيات عسكرية.
واشارت معلومات الحديد الى ان عشاء موسعا سيقام في الخامس والعشرين من اب مع الوفد و مجموعة كبيرة من نواب و شخصيات لبنانية.
وبالعودة الى زيارة باراك واورتاغوس، قال مصدر حكومي للجديد إن باراك تعهد للرؤساء بالضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود الورقة ولبنان ينتظر الجواب، اما موقف حزب الله
فما زال متشددا ولا اشارات ايجابية كما قال المصدر.
واشارت معلومات الجديد الى ان لقاء الوفد الاميركي
مع الرئيس بري
لم يكن لا سيئا ولا ايجابيا، بل تحدث فيه بري عما قامت به الدولة اللبنانية
في مجلس الوزراء
ووضع الطابة في ملعب الامريكي والاسرائيلي. فوعده باراك بان يحمل هذه الرسالة ويذهب بها ليناقش الاسرائيليين بها ويعود الأسبوع المقبل مع الوفد المرافق.