لبنان يترقّب "الجواب الاسرائيلي" على الورقة!

بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار قدمته لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لمدة عام واحد، تمهيدا لانسحابها تدريجيا، ويتضمن القرار بندا يقول إن مجلس الأمن يعلن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة "الضامن الوحيد للأمن في الجنوب".

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في الخامس والعشرين من آب، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية الشهر.



وفي المعلومات، ان الموفدين الاميركيين لم يقدما اي جديد في ملف التجديد لليونيفيل خلال زيارتهما ، وقد تفاجأ الجانب اللبناني بجوابهما انهما لا يملكان اي جواب بموضوع التجديد لليونيفل.



وفي معلومات الجديد، ان باراك واورتاغس توجها إلى حيث التقيا الجانب وعرضا عليه ما يسمى بورقة باراك لدراستها على ان يعود الوفد بالجواب الأسبوع المقبل.



ويشارك باراك في باريس في الاجتماع الذي يعقد في العاصمة باريس، ويجمع بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بينهما.



ويزور لبنان الأسبوع المقبل وفد اميركي موسع يضم الى جانب باراك واروتاغوس ثماني شخصيات رفيعة المستوى ويتقدمه السيناتوران ليندزي غراهام وجين شاهين ووفد كبير من المستشارين من اضافة الى شخصيات عسكرية.



واشارت معلومات الحديد الى ان عشاء موسعا سيقام في الخامس والعشرين من اب مع الوفد و مجموعة كبيرة من نواب و شخصيات لبنانية.



وبالعودة الى زيارة باراك واورتاغوس، قال مصدر حكومي للجديد إن باراك تعهد للرؤساء بالضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود الورقة ولبنان ينتظر الجواب، اما موقف فما زال متشددا ولا اشارات ايجابية كما قال المصدر.



واشارت معلومات الجديد الى ان لقاء الوفد مع لم يكن لا سيئا ولا ايجابيا، بل تحدث فيه بري عما قامت به الدولة في ووضع الطابة في ملعب الامريكي والاسرائيلي. فوعده باراك بان يحمل هذه الرسالة ويذهب بها ليناقش الاسرائيليين بها ويعود الأسبوع المقبل مع الوفد المرافق.