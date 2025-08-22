الحدث - رفيق نصر الله - الحلقة الكاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر دبابة قيل انها "في سوريا" وتستخدم لحراثة الارض، وارفق نشطاء الفيديو بتعريف جاء فيه: "مزارع سوري يفلح الارض ويحرثها بمخلفات دبابة لجيش النظام السابق". فريق موقع قناة "الجديد" دققت في صحة الخبر وتبين أن المعلومة المرفقة مع الفيديو مزيفة، والحقيقة أن الفيديو من بريطانيا جرى نشره قبل يومين، والدبابة التي تظهر هي من نوع "تشيفتن" قديمة العهد تعود الى الحرب العالمية الثانية، وقد جرى تحويلها لتكون وظيفتها مدنية ككثير من الآليات العسكرية القديمة التي تعود الى تلك الحقبة. وبالتالي فإن الفيديو لا علاقة له في سوريا على الإطلاق وهو خبر مزيف.

