خطة بلا جدول.. هذا ما يريده الحزب!

2025-08-23 | 13:31
خطة بلا جدول.. هذا ما يريده الحزب!
خطة بلا جدول.. هذا ما يريده الحزب!

تشهد الساعات الفاصلة عن عودة الموفدين الاميركيين توم باراك ومورغان اورتاغوس اتصالات مكثفة على اكثر من مستوى خصوصا بعدما تسرب من رد اسرائيلي على ورقة باراك من شأنه اسقاط المفاوضات.

ولم تسفر اللقاءات التي اجراها مستشار رئيس الجمهورية ديديه رحال مع الرئيس نبيه بري واللقاء المعلن مع النائب محمد رعد عن اي اختراق وفي معلومات الجديد ان اللقاء الثاني بين ديديه رحال والرئيس بري تخلله استمرار بالتباحث في سبل حل الإشكالية بين بعبدا وعين التينة من دون التوصل إلى نتيجة نهائية واضافت المعلومات ان لقاءات رحال شملت عين التينة و السفارة الإيرانية وحارة حريك حيث التقى النائب محمد رعد.
ووفق المعلومات فان الحزب يستكمل مساعيه لاسقاط مفاعيل جلستي الثلثاء والخميس لجهة وضع جدول زمني لحصر السلاح وتم إبلاغ قصر بعبدا بموقف الحزب بان العلاقات لن تعود إلى سابق عهدها إلا بالتراجع عن المهل الزمنية التي وضعتها جلسات الحكومة بانتهاء حصر السلاح آخر العام.
وعشية زيارة باراك واورتاغوس من ضمن وفد كبير يضم عضوي مجلس الشيوخ الاميركي ليندسي غراهام وجين شاهين وشخصيات عسكرية تحركت الوساطات الداخلية  وبرزت مبادرة من مسؤول امني بارز طرح مخرجا للازمة بين الرئيس عون والحكومة مع الرئيس بري وحزب الله تقوم على ان يقدم الجيش خطته لمجلس الوزراء نهاية هذا الشهر دون تحديد مهلة زمنية محددة لتسليم السلاح وذلك بهدف اراحة الاجواء الداخلية 
واشارت المعلومات الى ان المسؤول الامني عرض طرحه على الرئيسين عون وبري اللذين ابديا موافقة مبدئية الا ان السؤال يكمن حول مدى قبول باراك بهذا الطرح وحتى ايران وتشير معلومات للجديد الى تقدم للاتصالات الاميركية الايرانية لعودة المفاوضات حول الملف النووي من دون ان يكون من المؤكد ان ملف سلاح حزب الله من ضمنها.
وبالعودة الى زيارة وفد الاميركي فان لقاءات اعضاء الكونغرس ستشمل الرؤساء الثلاثة اضافة الى حاكم مصرف لبنان كما يشاركون في عشاء ليلة الاثنين يحمل طابعا اجتماعيا سياسيا بمشاركة بعض الشخصيات
اما الاربعاء فيقيم النائب فؤاد مخزومي عشاء في دارته بحضور عدد من النواب وتوم باراك.والاثنين ايضا كان يفترض ان يعقد مجلس الامن الدولي جلسته للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الا انه قد يجري تأجيلها إلى يوم الأربعاء بانتظار انتهاء زيارة باراك والوفد الاميركي المرافق له إلى لبنان، والترجيح ان يتم التجديد لعام واحد فقط مع تقليص عديد الجنود وتقليص الميزانية.
 
